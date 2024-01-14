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İçişleri Bakanı: 'Kahramanlarlar-42' Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kahramanlarlar-42' Operasyonları Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 TİM 518 Jandarma Personeliyle başlatılan 'Kahramanlarlar-42' Operasyonlarının devam ettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı: \'Kahramanlarlar-42\' Operasyonları Devam Ediyor
14.01.2024 - 08:53,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "37 Tim 518 Jandarma Personeliyle başlatılan 'Kahramanlarlar-42' Operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 TİM 518 Jandarma Personeliyle başlatılan 'Kahramanlarlar-42' Operasyonlarının devam ettiğini bildirdi. Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmalarımızın Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 sezon, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Kahramanlarlar-42' Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika


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