İçişleri Bakanı: 'Kalkan-12' operasyonunda 49 kaçakçılık organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kalkan-12' operasyonunda 49 kaçakçılık organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı: \'Kalkan-12\' operasyonunda 49 kaçakçılık organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-12' operasyonlarında, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı.

10.02.2024 12:18
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 'Kalkan-12' operasyonlarında, 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Kalkan-12' operasyonunda 49 kaçakçılık organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Kalkan-12' operasyonunda 49 kaçakçılık organizatörü ve 142 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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