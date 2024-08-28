İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

28.08.2024 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-25" operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-25" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde "Askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3-sayfa, ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:10 Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay paylaşımlar
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
15:22 Beşiktaş’ta neler oluyor Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti Beşiktaş'ta neler oluyor! Aboubakar, antrenmana çıkmayıp ülkesine gitti
14:46 Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat’a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç Çaykur Rizespor taraftarından İrfan Can Eğribayat'a ilginç istek: Allah için bizim kaleye geç
14:33 Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Pazar Günleri Kapalı Olmayacak Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Pazar Günleri Kapalı Olmayacak
14:31 Ankara’nın Sincan ilçesinde ’cinli köy’ olarak bilinen yerde ceset bulundu Ankara'nın Sincan ilçesinde 'cinli köy' olarak bilinen yerde ceset bulundu
14:23 Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı Otel görevlisi, odasına gizli bir şekilde girdiği kadının iç çamaşırını çaldı
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:44 Sudan’da baraj faciası: En az 60 kişi öldü Sudan'da baraj faciası: En az 60 kişi öldü
13:43 Mardin’de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı... Cani babayı linçten polis kurtardı Mardin'de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı... Cani babayı linçten polis kurtardı
13:06 Ne imza var, ne de bir fotoğraf Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi’ye ne oldu Ne imza var, ne de bir fotoğraf! Herkes aynı soruyu soruyor: 4 gün önce uçağa binen Ferdi'ye ne oldu?
13:01 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba boşanma aşamasındaki eşine ’Sen büyük bir olayı duyacaksın’ demiş İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba boşanma aşamasındaki eşine 'Sen büyük bir olayı duyacaksın' demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 08:45:15. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-25' operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement