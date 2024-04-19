İçişleri Bakanı, Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylara Müfettiş Görevlendirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerinin açılışında yaşanan olaylara ilişkin mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili mülkiye müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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