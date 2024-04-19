İçişleri Bakanı, Mardin ve Diyarbakır Belediye Meclislerindeki Olaylara Müfettiş Görevlendirdi

Sivas Kangal'da trafik kazası: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada, mitsubishi marka pikap aracın takla atması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.