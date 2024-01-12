İçişleri Bakanı: Provokatif amaçlı yayım yapan hesaplara yasal işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada 'provokatif amaçlı olarak' yayım yapan hesaplar hakkında yasal işlemler yapılacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada 'Provokatif amaçlı olarak' terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA