İçişleri Bakanı Yerlikaya: 123 Polis Yaralandı, 1.133 Gözaltı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 123 Polis Yaralandı, 1.133 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, izinsiz gösterilere katılanların provokatif eylemlerine ilişkin açıklama yaptı. Gösterilerde 123 polis yaralanırken, 1.133 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, eylemlerde çeşitli tehlikeli malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

24.03.2025 13:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sürecinin ardından izinsiz gösteriye katılan ve provokatif eylemlerde bulunan kişiler hakkında açıklama yaptı.

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kanunla sınırlanabilir"

Bakan Yerlikaya, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir" ifadesini kullandı.

"Bu tür eylemler halkımızın güvenliğini bozmaya yöneliktir"

Yerlikaya, "Ancak son günlerde bazı çevreler; toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını istismar ederek, kamu düzenini bozma girişimlerinde bulunuyor, sokak olaylarını körükleyerek polisimize saldırıyor. Bu tür eylemler, halkımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yöneliktir" ifadelerine yer verdi.

"Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır"

Gösterilerde yaralanan polis sayısını da açıklayan Bakan Yerlikaya, "Gösterilerde 123 polisimiz yaralanmıştır. Bu eylemlerde asit, taş, sopa, havai fişek, molotof, balta ve bıçak ele geçirilmiştir. Polisimize saldıran, kamu malına zarar veren, halkımızın güvenliğini tehdit edenler hakkında yasal işlemler devam etmektedir" dedi.

"Eylemlerde bin 133 şüpheli gözaltına alınmıştır"

Yerlikaya, "19 Mart- 23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerde 1.133 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yakalananlar arasında 12 farklı terör örgütüyle iltisaklı olan şahıslar belirlenmiştir" ifadesini kullandı.

"Gözaltına alınan şahısların 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir"

Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ayrıca gözaltına alınan şahısların, aralarında 'Uyuşturucu', Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Cinsel Taciz/İstismar', 'Kasten Yaralama' gibi suçların da bulunduğu 17 farklı suçtan adli işlem gördükleri tespit edilmiştir.

Buradan açıkça uyarıyoruz: Gençlerimizi, halkımızı kimse kendi siyasi emellerine kalkan yapmaya kalkmasın. Bunun vebalini sadece siyasi değil, hukuki olarak da kimse ödeyemez.

Huzur ve güvenliğin tesisi için her zaman olduğu gibi görevimizin başındayız. Sokaklarımızın terörize edilmesine, milletimizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızı, bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olmaya ve sağduyulu hareket etmeye davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 123 Polis Yaralandı, 1.133 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 123 Polis Yaralandı, 1.133 Gözaltı - Son Dakika
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