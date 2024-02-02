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Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında Gökhan Kuş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı.

02.02.2024 08:16
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- İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı."

Balıkesir\'de gerçekleştirilen \'KAFES-34\' Operasyonlarında suç örgütü çökertildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında suç örgütü çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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