İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Çember-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Çember-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde 4 gün boyunca devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firarinin yakalandığını açıkladı.

14.03.2024 08:03  Güncelleme: 08:07
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "81 ilde 4 gündür devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Çember-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Çember-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı - Son Dakika
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