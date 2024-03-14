İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Çember-14' operasyonlarında 2 bin 614 firari yakalandı

Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki kazada polis memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu açıkladı. Şırnak'ta trafik kazasında bir polis memuru şehit olurken, iki polis memuru da yaralanmıştı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran'ın da şehit olduğunu belirtti.