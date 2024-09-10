Narin Güran Cinayetinde Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Narin Güran Cinayetinde Adalet Çağrısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruları yanıtladı. Yerlikaya, soruşturmanın 4 savcı tarafından yürütüldüğünü ve olayın hızlı bir şekilde aydınlatılacağını belirtti. Genel kamuoyunun bu olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Bakan, adaletin sağlanması için Cumhurbaşkanı'nın da takipte olduğunu ifade etti.

10.09.2024 12:14
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı ardından Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili, "Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. 3 buçuk saatlik toplantının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazetecilerin sorularını cevapladı. Diyarbakır'da öldürüldükten 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruları yanıtlayan Yerlikaya, "Şuanda bu konuda 4 savcı kollukla beraber bu işi yürüyor. Soruşturmasını yürütüyoruz. Hep beraber ne olacağını göreceğiz. Savcılara verilen ifadeler doğrultusunda neler ortaya çıkarsa süreç devam eder. Detayı Adalet Bakanımız paylaşır. Tamamen onun görev alanı" dedi.

"85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor"

"Olayın neden olduğuna dair kuvvetli bir şüphe var mı" sorusuna Bakan Yerlikaya, "Çok hızlı bir şekilde bu olayın aydınlatılacağını düşünüyorum. 85 milyon bu olaydan son derece üzüntü duyuyor. Herkesin istediği bir an önce bu olayın aydınlığa kavuşması ve adaletin tecelli etmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Narin kızımızı öldüren kimse mahkemelerde yargılanıp hak ettiği cezaları almasının takipçisi olacağını söyledi" cevabını verdi.

"Başımız sağ olsun dedim"

Narin'in ölüm haberini duyurduğu paylaşımında aileye başsağlığı dilememesiyle ilgili yöneltilen soruya Bakan Yerlikaya, "Narin kızımızın cansız bedeninin bulunduğunu kamuoyu ile paylaştım. Allahtan rahmet diledim. Mekanı cennet olsun istedim. Başımız sağ olsun dedim. Oldukça açık yani daha fazla bir şey demeye gerek yok. Yani herkesin okuduğu zaman anladığı, hissettiği bir durum. Tekrar anlatmaya gerek var mı" diye yanıtladı.

"Son sözü artık hakimler söyleyecek"

Soruşturmanın artık adliye kanadında olduğunda değinen Yerlikaya, "İnşallah bir daha insanlığımızdan utanacağımız tablo ile karşı karşıya gelmeyiz. Burada basın da çok önemli bir görev üstlendi. Görevini yaptı. Son sözü artık hakimler, savcılar söyleyecek. Ben her zaman göreve geldiğimden beri biliyorsunuz şunu söylüyorum. Biz tespit edilen suçu aydınlatıp suçluyu götürüp adalete teslim ediyoruz. Benim görevim bu. İçişleri Bakanlığının görevi, suçu önlemek ama önleyemiyorsa suç işlendiyse yakalayıp adalete teslim etmek. Gelinen noktada artık konu tamamen adliyenin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Cinayetinde Adalet Çağrısı - Son Dakika

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