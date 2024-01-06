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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkogüç-42' Operasyonlarında 1 Ton 340 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkogüç-42' Operasyonlarında 1 Ton 340 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 46 ilde gerçekleştirilen 'Narkogüç-42' operasyonlarında, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Narkogüç-42\' Operasyonlarında 1 Ton 340 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
06.01.2024 - 08:34,  Güncelleme: 08:39
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen 'Narkogüç-42' Operasyonlarında; 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkogüç-42' Operasyonlarında 1 Ton 340 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkogüç-42' Operasyonlarında 1 Ton 340 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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