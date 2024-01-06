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Yalı Çapkını'nın fragmanında kendisini göremeyen başrol Afra Saraçoğlu'ndan tepki: Bölümde Seyran yok galiba•
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen 'Narkogüç-42' Operasyonlarında; 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Narkogüç-42' Operasyonlarında 1 Ton 340 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika