İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Narkogüç-42\' Operasyonlarında 1 Ton 340 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 İlde düzenlenen 'Narkogüç-42' Operasyonlarında; 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 364 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" - ANKARA