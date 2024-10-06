İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

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Sosyal medya platformu Discord'da kimlik bilgileri ele geçirilip şantaja uğrayan bir kız çocuğunun aşağılatıcı eylemlerde bulunmaya zorlandığı iddia edildi. İnfial yaratan konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. Sözde görüntüleri yayınlayan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı.

06.10.2024 14:25
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Türkiye küçük bir kızın şantaj nedeniyle kendisini kestiğini öne sürdüğü videoyu konuşurken, görüntülerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurdu. E.N.B adlı kız çocuğunun ifade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecek.

"KIZ ÇOCUĞU ADRESİNDE MUHAFAZA ALTINA ALINDI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu videoyla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı; "Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki "Bir Program" üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAN 18 YAŞINDAKİ ŞAHIS GÖZALTINDA

E.N.B. adlı çocuğun "tehdit ve şantaja maruz kaldığı" sözde görüntüleri, "Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon" yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır."

Bakan Yerlikaya paylaşımını "Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!" mesajıyla noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Dün yayılan videoda E.N.B. adlı kız çocuğu, sosyal medyadan şantaj ve tehdit nedeniyle kendisini kestiğini öne sürmüş, "Ben bu korkuyla yaşamaya çalışıyorum. Ben kendisini kesen bir insanım. Sürekli beni tehdit ediyorlar" demiş, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Discord kullanıcıların adlarını ifşa etmişti. Görüntüler hızla yayılırken büyük bir infial de uyandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, Sosyal Medya, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Halit Özdemir:
    Yeter ki hükümet kötülensin 14 24 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ...Sürekli, ülkemizin dikkati farklı yerlere çekilmeye çalışılıyor ! 25 8 Yanıtla
  • Yasin YILDIZ:
    Uzun zaman sonra gerçekten her konuyla ilgilenip işini düzgün yapmaya çalışan bir içişleri bakanı oldu. Darısı diğerlerinin başına 18 10 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ...Malum ülke, yeri göğü, yakıp yıkıyor, bizi nelerle meşgul ediyorlar, uyan Türkiyem ! 11 4 Yanıtla
  • Adem GS:
    kurguysa ikisinide atacaksınız içeri.. bak bakalım bir daha yapiyorlarmi.. 7 0 Yanıtla
  • Hasan Kaya:
    fazla şımartılmış bir çocuk, gerçekten aile terbiyesi ve eğitim çok önemli bir hal almaya başladı lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım sosyal medyadan olduğunca uzak tutmaya çalışalım 5 0 Yanıtla
  • Ferhat eser bükücü:
    madem kurgu kız neden koruma altına alındı 4 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Okyllarda disiplini bitirldiler gencler boyle ildu.iki tane psikolog cıkıyor bik bik.simdi bilime karsı oldugumuz sanılmasın ama bu konular ulkelere kisilere topluma devre gore degisen konular.biraz gecmisine bakacaksın neleri iyi yapıyorduk uzerine koyacaksın.bizde yok.avrupada boylemi al koy kitapta oyle yazıyor al koy.kardesim artık sonuc almaya baslandı bir silkeleninya.meb.aule bakanlığı.ailelere sorunluluklar okullarda cocuklar is yapacak is.merak etmeyin hicbirsey olmwz becerikli olurlar 2 0 Yanıtla
  • melih:
    Maalesef ki toplumda çürümüşlük söz konusu ne yazikki her geçen gün dahada kötüleşiyor toplum işler çıgırından çıkmaya başladı böyle giderse musibet gelmesi içten bile değil Allah neslimizi korusun muhafaza eylesin aksi halde felaketler kaçınılmazdır artık uyan ey ümmeti Muhammed daha nereye kadar bu gaflet uykusu :( 0 0 Yanıtla
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