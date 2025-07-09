İçişleri Bakanlığı\'ndan Görevden Uzaklaştırmalar

İçişleri Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilinin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ise 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. - ANKARA