İddiaya göre Antakya'daki konteyner kentte otomobil çalınmak istenirken yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İddiaya göre Antakya'daki konteyner kentte otomobil çalınmak istenirken yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre Antakya\'daki konteyner kentte otomobil çalınmak istenirken yandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Antakya'daki konteyner kentte park halindeki otomobil gece yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracının kaldırım taşıyla camı kırılıp çalıştırılmaya çalışıldığı sırada yandığını iddia eden depremzede vatandaş, suçluların yakalanmasını istedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte park halindeki otomobil gece saatlerinde yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın ön koltuğunda bulunan kaldırım taşını fark etmesi üzerine aracının çalınmaya çalışıldığı esnada yandığını iddia eden Yahya Boyacı, hırsızların yakalanmasını istediğini söyledi.

Yangın; Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Konteyner kentte yaşayan Yahya Boyacı'ya ait 31 APN 42 plakalı Fiat marka otomobil gece saatlerinde alevlere teslim olarak yandı. Gece saat 04.00 sıralarında komşularının uyarısıyla uyanan Boyacı, aracını alevler içerisinde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri konteynere sıçramadan söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. 13 yıl önce satın aldığı otomobilini düzenli olarak bakımdan geçirdiğini belirten Boyacı; aracın çalınmak için kaldırım taşıyla camının kırıldığını iddia ederek çalıştırılmaya çalışıldığı sırada alev alarak yandığını söyledi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttuğunu ifade eden Boyacı, suçluların yakalanmasını istediğini söyledi.

"Camı kırmaya çalışmışlar, kırdıktan sonra kısa devre yaptırıp çalıştırmaya kalkmışlar ve çalıştırınca da alev almış"

13 yıldır gözü gibi baktığı aracının gece yarısı alevler içinde kaldığını ifade eden Yahya Boyacı, aracın çalınmak isterken yanmaya başladığını düşündüğünü iddia ederek "Gece arabayı getirip buraya koydum ve gece saat 04.00'te yanmış. Yandığı zaman beni uyardılar. Kalktım baktığımda, alevler içinde yanıyor. Vallahi arabayı 2013 yılında aldım. O günden beri bende, hiç değiştirmedim. Her sene bakımını yaptırırım, her akşam buraya park ederdim. Camı kırmaya çalışmışlar. Kırdıktan sonra kısa devre yaptırıp çalıştırmaya kalkmışlar. Çalıştırınca da alev almış. Arabayı daha geriye park etmiştim, komşunun duvarına yaklaşık yarım metre kala duruyordu. Ondan sonra arabayı çalıştırmışlar, yaklaşık iki metre yürütmüşler. Depremde evim yıkıldı. Onu bekliyorum. Bir an önce orası yapılınca çekip gideceğim. Polis geldi, incelemelerini yaptılar ve raporlarını hazırlayıp gittiler. Bana, 'Kimseden şüpheleniyor musun?' diye sordular. Ben de 'Yok, şüphelenmiyorum' dedim. 'Düşmanın var mı?' diye sordular, 'Yok' dedim. Bir an önce suçlunun bulunup cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaAntakyaGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
A Milli Takım’da felaket göz göre göre geldi A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
TFF’de istifa dalgası Sayı 4’e yükseldi TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
08:40
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
08:37
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
08:19
Bahisten PFDK’ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
08:01
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
07:56
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
"Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 09:14:23. #7.12#
SON DAKİKA: İddiaya göre Antakya'daki konteyner kentte otomobil çalınmak istenirken yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei