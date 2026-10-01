İddiaya göre Antakya\'daki konteyner kentte otomobil çalınmak istenirken yandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentte park halindeki otomobil gece saatlerinde yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın ön koltuğunda bulunan kaldırım taşını fark etmesi üzerine aracının çalınmaya çalışıldığı esnada yandığını iddia eden Yahya Boyacı, hırsızların yakalanmasını istediğini söyledi.

Yangın; Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Konteyner kentte yaşayan Yahya Boyacı'ya ait 31 APN 42 plakalı Fiat marka otomobil gece saatlerinde alevlere teslim olarak yandı. Gece saat 04.00 sıralarında komşularının uyarısıyla uyanan Boyacı, aracını alevler içerisinde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri konteynere sıçramadan söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. 13 yıl önce satın aldığı otomobilini düzenli olarak bakımdan geçirdiğini belirten Boyacı; aracın çalınmak için kaldırım taşıyla camının kırıldığını iddia ederek çalıştırılmaya çalışıldığı sırada alev alarak yandığını söyledi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttuğunu ifade eden Boyacı, suçluların yakalanmasını istediğini söyledi.

"Camı kırmaya çalışmışlar, kırdıktan sonra kısa devre yaptırıp çalıştırmaya kalkmışlar ve çalıştırınca da alev almış"

13 yıldır gözü gibi baktığı aracının gece yarısı alevler içinde kaldığını ifade eden Yahya Boyacı, aracın çalınmak isterken yanmaya başladığını düşündüğünü iddia ederek "Gece arabayı getirip buraya koydum ve gece saat 04.00'te yanmış. Yandığı zaman beni uyardılar. Kalktım baktığımda, alevler içinde yanıyor. Vallahi arabayı 2013 yılında aldım. O günden beri bende, hiç değiştirmedim. Her sene bakımını yaptırırım, her akşam buraya park ederdim. Camı kırmaya çalışmışlar. Kırdıktan sonra kısa devre yaptırıp çalıştırmaya kalkmışlar. Çalıştırınca da alev almış. Arabayı daha geriye park etmiştim, komşunun duvarına yaklaşık yarım metre kala duruyordu. Ondan sonra arabayı çalıştırmışlar, yaklaşık iki metre yürütmüşler. Depremde evim yıkıldı. Onu bekliyorum. Bir an önce orası yapılınca çekip gideceğim. Polis geldi, incelemelerini yaptılar ve raporlarını hazırlayıp gittiler. Bana, 'Kimseden şüpheleniyor musun?' diye sordular. Ben de 'Yok, şüphelenmiyorum' dedim. 'Düşmanın var mı?' diye sordular, 'Yok' dedim. Bir an önce suçlunun bulunup cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.