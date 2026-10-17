İddiaya göre Bursa Mudanya\'da istinat duvarı yıkıldı, sürücülere tehlike oluşturuyor

Bursa'da etkili olan yağışlar nedeniyle bir sitenin dış alanındaki istinat duvarı yıkıldı. Duvarın parçalarının yola düşmesi ve eğimli arazideki ağaçların devrilme ihtimali, bölgede muhtemel bir tehlikeye karşı endişeye neden oldu.

Olay, Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi ile Tirilye istikameti Mudanya-Yenikaraağaç yolu üzerinde bulunan bir sitenin çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağışların ardından sitenin dış alanındaki ağaçlandırılmış bölümde bulunan istinat duvarı yıkıldı. Duvara ait beton blokların bir kısmı yol kenarına ve yol üzerine düştü.

Yağışların sürmesi halinde risk büyüyebilir

İstinat duvarının yıkıldığı eğimli arazide bulunan ağaçların, zeminin yağış nedeniyle gevşemesi halinde devrilme riski bulunması dikkat çekti. Ağaçların yola devrilmesi veya yamaçtan yeni parçaların kopması, bu güzergahı kullanan sürücüler için tehlike oluşturuyor

Yıkımın ardından istinat duvarında ve eğimli arazide gerekli incelemelerin yapılarak yol güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı önlem alınması gerektiği dile getirildi.