İdil'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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İdil'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Jandarma, İdil'de 12 Afgan düzensiz göçmen ve 2 organizatörü yakaladı, para cezası uygulandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) Şube Müdürlüğünce 20-26 Temmuz tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerle İdil ilçesinde bir göçmen kaçakçılığı olayı ortaya çıkarıldı. Düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen ile organizatör oldukları belirlenen 2 Türk vatandaşı yakalandı. Yakalanan göçmenler ve organizatörler hakkında toplam 527 bin 744 lira idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan 2 organizatörün işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şırnak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, yakalanan 2 organizatör hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, 3. Sayfa, Göçmen, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İdil'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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