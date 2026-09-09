İdlib'deki mühimmat deposu patlamasında can kaybı 14'e yükseldi, yaralılar tedavi altında

Suriye'nin İdlib vilayetine bağlı Sarmada şehri yakınlarındaki Burj al-Nimra bölgesinde bulunan mühimmat deposunda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralı sayısı 11'e yükseldi.

Suriye'nin İdlib vilayetinde meydana gelen patlamada bilanço ağırlaştı. Sarmada şehri yakınlarındaki Burj al-Nimra bölgesinde otoyol üzerindeki depoda mühimmatların infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralıların sayısı 11'e yükseldi.

Bölgedeki arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürerken, patlamanın çıkış sebebiyle ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.