İdlib'deki mühimmat deposu patlamasında can kaybı 14'e yükseldi, yaralılar tedavi altında - Son Dakika
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İdlib'deki mühimmat deposu patlamasında can kaybı 14'e yükseldi, yaralılar tedavi altında

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Suriye'nin İdlib vilayetine bağlı Sarmada yakınlarındaki mühimmat deposundaki patlamada ölenlerin sayısı 14'e, yaralıların sayısı 11'e yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, patlamanın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Suriye'nin İdlib vilayetine bağlı Sarmada şehri yakınlarındaki Burj al-Nimra bölgesinde bulunan mühimmat deposunda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralı sayısı 11'e yükseldi.

Suriye'nin İdlib vilayetinde meydana gelen patlamada bilanço ağırlaştı. Sarmada şehri yakınlarındaki Burj al-Nimra bölgesinde otoyol üzerindeki depoda mühimmatların infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralıların sayısı 11'e yükseldi.

Bölgedeki arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürerken, patlamanın çıkış sebebiyle ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, Suriye, İdlib, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İdlib'deki mühimmat deposu patlamasında can kaybı 14'e yükseldi, yaralılar tedavi altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: İdlib'deki mühimmat deposu patlamasında can kaybı 14'e yükseldi, yaralılar tedavi altında - Son Dakika
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