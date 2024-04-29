3.Sayfa

Türkiye\'nin hızlı sipariş devi, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi

Akıma ayak uyduran baba-kızın sürpriz sonlu videosu sosyal medyada viral oldu

TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen maç için düğmeye bastı

Mikrofon uzatılan gençten emekliler için beyin yakan sözler

İETT durağına taş atarak camını kıran şahıs kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir şahıs eline aldığı kaldırım taşını İETT durağına atarak camını kırdı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Arnavutköy Şirindere mevkiinde bulunan İETT durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs eline aldığı kaldırım taşını durağın camına fırlattı. Atılan taşla İETT durağının camı kırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.