İETT Otobüs Kazası: Şoför Adliyeye Sevk Edildi

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan İETT otobüsünün şoförü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda dün meydana gelen olayda İETT otobüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, İETT otobüsünün şoförü Fadli A. (61) ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyete götürülen Fadli A. ifadesi alındıktan sonra, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL