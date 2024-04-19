İETT Otobüsü Başka Bir Otobüse Çarptı: Yaralılar Var - Son Dakika
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İETT Otobüsü Başka Bir Otobüse Çarptı: Yaralılar Var

İETT Otobüsü Başka Bir Otobüse Çarptı: Yaralılar Var

Fatih Vatan Caddesi'nde yolcu almak için durağa yanaşan bir İETT otobüsü, başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüste bulunan bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle Aksaray yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

19.04.2024 11:44
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Fatih Vatan Caddesi'nde yolcu almak için durağa yanaşan İETT otobüsü, başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kaza nedeniyle otobüste bulunan bazı yolcular hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 10.00'da Fatih Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir İETT Durağında meydana geldi. İddiaya göre Aksaray yönünde seyir halinde olan 34 HO 1308 plakalı İETT otobüsü, durağa yanaştığı sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen 34 HO 1360 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazanın olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çarpmanın etkisiyle 34 HO 1308 plakalı otobüsün şoförü ile otobüslerde bulunan bazı yolcular hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan yolculara ayakta müdahale etti.

Aksaray yönünde yoğunluk yaşandı

Kaza nedeniyle Aksaray yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yaparak zarar gören otobüsler duraktan kaldırıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İETT Otobüsü Başka Bir Otobüse Çarptı: Yaralılar Var - Son Dakika

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