Ispartakule\'de İETT Halk Otobüsü alev topuna döndü

İstanbul Avcılar Ispartakule'de sabah erken saatlerde motor kısmından dumanlar yükselen İETT otobüsü kısa sürede adeta alev topuna döndü. Alevler içerisinde kalan İETT otobüsü itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Bunun üzerine şoför otobüsü durdurarak aşağıya indi. Dumanlar kısa sürede aleve dönüşüp tüm otobüsü sardı. Alev alev yanan otobüs olay yerine çağrılan itfaiye tarafından söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Otobüsün yanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken yangının çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

Öte yandan, yangın esnasında İETT otobüsü içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL