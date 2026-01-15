Ispartakule'de İETT Halk Otobüsü alev topuna döndü - Son Dakika
Ispartakule'de İETT Halk Otobüsü alev topuna döndü

Ispartakule\'de İETT Halk Otobüsü alev topuna döndü
15.01.2026 10:31  Güncelleme: 10:35
İstanbul Avcılar Ispartakule'de sabah saatlerinde motor kısmından dumanlar yükselen İETT otobüsü, kısa sürede yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, olay anı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İstanbul Avcılar Ispartakule'de sabah erken saatlerde motor kısmından dumanlar yükselen İETT otobüsü kısa sürede adeta alev topuna döndü. Alevler içerisinde kalan İETT otobüsü itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi. Bunun üzerine şoför otobüsü durdurarak aşağıya indi. Dumanlar kısa sürede aleve dönüşüp tüm otobüsü sardı. Alev alev yanan otobüs olay yerine çağrılan itfaiye tarafından söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Otobüsün yanma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken yangının çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

Öte yandan, yangın esnasında İETT otobüsü içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, Avcılar, 3-sayfa, Ulaşım, İETT, Kaza, Son Dakika

Ispartakule'de İETT Halk Otobüsü alev topuna döndü

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ispartakule'de İETT Halk Otobüsü alev topuna döndü - Son Dakika
