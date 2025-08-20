İETT Otobüsünde Biber Gazı Skandalı - Son Dakika
İETT Otobüsünde Biber Gazı Skandalı

İETT Otobüsünde Biber Gazı Skandalı
20.08.2025 10:49
Fatih'te bir yolcu, otobüs şoförüyle kavga ederken biber gazı sıktı, yolcular panik içinde çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir yolcu, İETT otobüsünün arka kapısından, çocuk arabasını ve yaşlı arabasını geçirmek için demiri kendi açmaya çalışması üzerine, şoför ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolculardan birisi biber gazı sıkarken, otobüs içerisindeki yolcular kendilerini dışarı attı. Yaşanan o anlar yine bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün Fatih ilçesinin Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk ve yaşlı arabasıyla İETT otobüsüne duraktan binmek isteyen bir yolcu, otobüsün arka demirini kendisi açmak istedi. Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların araya girmesiyle büyüyen kavga esnasında yolculardan birisi, şoföre biber gazı sıktı. Daha sonra otobüs içerisinde bulunan bütün yolcular biber gazından etkilenirken, otobüsten aşağıya indiler. Bir süre sonra şoför otobüse kimseyi almadan yoluna devam etti.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

10:09
