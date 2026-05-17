İETT Otobüsüne İnşaat Demiri Girdi, Yolcu Yaralandı

Fatih'te yol kenarında bulunan inşaat demirleri, İETT otobüsün altını delerek içeri girdi. Otobüsün içinden çıkan demir bir yolcunun ayağından yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri, inşaat firması yetkilisini, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza, saat 20.00'da Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 1785 plakalı İETT otobüs şoförü, park halindeki araç nedeniyle daralan yolun sağ şeridinden geçmeye çalıştı.

Bu esnada yol kenarında bulunan inşaat demirleri, İETT otobüsünün altını delerek içeri girdi. Demirin otobüsün içerisinden çıktığı yerde oturan yolcu ayağından yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay sağlık ekipleri, yaralanan yolcuyu hastaneye götürdü.

Yaşanan olay sonrasında yolda bulunan demirler, geri çekildi. Polis ekiplerinin inşaat firması yetkilisini ifadesini almak üzere polis merkezine götürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL