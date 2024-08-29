İETT Şoförü Araçtan İnip Tartıştığı Sürücüye Yumruk Salladı - Son Dakika
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İETT Şoförü Araçtan İnip Tartıştığı Sürücüye Yumruk Salladı

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İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde bir İETT otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yaşanan yol tartışmasında, şoför araçtan inerek sürücüye yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

29.08.2024 15:25
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İETT şoförü araçtan inip tartıştığı sürücüye yumruk salladı, o anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde sabah saatlerinde bir İETT otobüsü şoförü ve otomobil sürücüsü arasında gerçekleşen yol tartışmasında, İETT otobüsü şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsüne yumruk salladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir Bahçeşehir'de seyir halinde olan İETT otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında sabah saatlerinde yol verme tartışması yaşandı. Şoförler birbiriyle ağız dalaşına girdi. İETT otobüsü şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsüne yumruk salladı, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobil sürücüsü kapılarını ve camlarını kapatarak saldırıdan korunmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İETT Şoförü Araçtan İnip Tartıştığı Sürücüye Yumruk Salladı - Son Dakika
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