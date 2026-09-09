Iğdır\'da 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü S.D. yakalanıp tutuklandı

Iğdır'da çeşitli suçlardan 37 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D., Iğdır'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 37 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.D.'nin kentte bulunabileceği adreslere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği fiziki takip ve titiz çalışmalar sonucunda S.D.'nin saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.