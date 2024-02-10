Iğdır'da 4 Yılda 800 Metruk Bina Yıkıldı - Son Dakika
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Iğdır'da 4 Yılda 800 Metruk Bina Yıkıldı

Iğdır\'da 4 Yılda 800 Metruk Bina Yıkıldı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, şehirdeki metruk bina yıkımlarının devam ettiğini ve 4 yılda 800 bina yıkımının gerçekleştirildiğini açıkladı.

10.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:43
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Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, şehirdeki metruk bina yıkımların devam ettiğini belirterek, 4 yılda 800 bina yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Iğdır'da yıkılmaya yüz tutmuş, çevre ve insan sağlığı için risk taşıyan binalar ile terk edilmiş ve uyuşturucu madde satışı, fuhuş gibi uygunsuz amaçlarla kullanılan binalar tek tek yıkılarak temizleniyor. Bu çerçevede Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Söğütlü, 14 Kasım, Karaağaç ve Özgür Mahallesi'nde bulunan metruk bina yıkımlarına devam ediyor. Şehirde bu tür çalışmaların devam edeceğini söyleyen Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizde bulunan metruk ve tehlike arz eden binaların envanterini çıkardık. Kayyum belediyecilik döneminde 4 yıl içinde yaklaşık 800 metruk binayı yıktık ve 200 binayı da yıkmaya devam ediyoruz" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da 4 Yılda 800 Metruk Bina Yıkıldı - Son Dakika


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