Iğdır\'da Anız Yangını Tarlaları Tehdit Ediyor

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında, hasadı tamamlanmış bir buğday tarlasında çıkan anız yangını gün boyunca devam ederken, alevler yan tarafta hasadı biten diğer tarlalara da sıçradı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında, hasadı tamamlanmış bir buğday tarlasında çıkan anız yangını gün boyunca devam etti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede çevredeki diğer tarlalara da sıçradı. Yangın, bölgedeki tarımsal alanlara zarar verirken, tarlalar içinde bulunan elektrik ve iletişim hatları için de büyük tehlike oluşturdu. Yangının tarla sahipleri tarafından, daha iyi bir tohum yatağı oluşturmak, yabancı otları ve haşereleri yok etmek, ayrıca hasat sonrası hızlı bir şekilde ikinci ürün ekimi yapmak amacıyla kasıtlı olarak çıkarıldığı öne sürüldü. Öğleden sonra başlayan yangının gece saat 23.30 sularına kadar devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR