Iğdır\'da araç su kanalına uçtu, ölen ve yaralanan olmadı

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Iğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç su kanalına uçtu, kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü kendi çabaları ile çıkarken sulama kanalına düşen araç itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. - IĞDIR