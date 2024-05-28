Iğdır'da araç su kanalına uçtu, ölen ve yaralanan olmadı - Son Dakika
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Iğdır'da araç su kanalına uçtu, ölen ve yaralanan olmadı

Iğdır\'da araç su kanalına uçtu, ölen ve yaralanan olmadı

Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç su kanalına düştü. Kazada ne ölen ne de yaralanan oldu. Sürücü kendi çabalarıyla su kanalından çıkarken, itfaiye ekipleri de aracı kurtardı.

28.05.2024 15:51
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Iğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç su kanalına uçtu, kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Kaza, Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü kendi çabaları ile çıkarken sulama kanalına düşen araç itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da araç su kanalına uçtu, ölen ve yaralanan olmadı - Son Dakika

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