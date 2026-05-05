Iğdır'da Arı Saldırısı Küçükbaş Hayvanları Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Arı Saldırısı Küçükbaş Hayvanları Etkiledi

Iğdır\'da Arı Saldırısı Küçükbaş Hayvanları Etkiledi
05.05.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da arı saldırısı sonrası 400 küçükbaş hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Iğdır'da arı saldırısının ardından paniğe kapılarak birbirini ezen küçükbaş hayvanların bulunduğu bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri, telef olan hayvanların sayısını netleştirmek ve üreticinin zararını belirlemek amacıyla sahada incelemelerini sürdürüyor. Ancak bölgede arıların halen etkili olması, çalışmaları zaman zaman güçleştiriyor. İlk değerlendirmelere göre yaklaşık 400 küçükbaş hayvanın izdiham sonucu telef olduğu tahmin ediliyor. Kesin rakamların, yapılacak detaylı tespitlerin ardından ortaya çıkacağı bildirildi. Yetkililer, telef olan hayvanların gerekli işlemler tamamlandıktan sonra belirlenen alanlara gömüleceğini ifade etti. Çalışmaları yerinde takip eden Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, olayın üreticiler açısından ciddi bir kayıp oluşturduğunu belirterek, "İlimizde meydana gelen arı saldırısından dolayı üreticimizin hayvan kaybı mağduriyeti söz konusudur. Şu an ekiplerimiz gerekli çalışmaları hassasiyet ve titizlikle yerine getirmektedir. Arı saldırısından dolayı şu an arıların çekilmesini bekliyor arkadaşlarımız ve teknik personellerimiz. TARSİM ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle beraber bugün kepçe ve diğer detaylı çalışmaların sonucunda zarar ziyan tespitini tam anlamıyla sonuçlandıracağız. Ben üreticimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani bu gibi olaylardan dolayı da özellikle konar göçer üreticilerimizin daha dikkatli ve hassasiyetli olmasını öneriyorum" diye konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Arı Saldırısı Küçükbaş Hayvanları Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:51:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Iğdır'da Arı Saldırısı Küçükbaş Hayvanları Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.