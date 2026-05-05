Iğdır\'da Arı Saldırısı Küçükbaş Hayvanları Etkiledi

Iğdır'da arı saldırısının ardından paniğe kapılarak birbirini ezen küçükbaş hayvanların bulunduğu bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri, telef olan hayvanların sayısını netleştirmek ve üreticinin zararını belirlemek amacıyla sahada incelemelerini sürdürüyor. Ancak bölgede arıların halen etkili olması, çalışmaları zaman zaman güçleştiriyor. İlk değerlendirmelere göre yaklaşık 400 küçükbaş hayvanın izdiham sonucu telef olduğu tahmin ediliyor. Kesin rakamların, yapılacak detaylı tespitlerin ardından ortaya çıkacağı bildirildi. Yetkililer, telef olan hayvanların gerekli işlemler tamamlandıktan sonra belirlenen alanlara gömüleceğini ifade etti. Çalışmaları yerinde takip eden Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, olayın üreticiler açısından ciddi bir kayıp oluşturduğunu belirterek, "İlimizde meydana gelen arı saldırısından dolayı üreticimizin hayvan kaybı mağduriyeti söz konusudur. Şu an ekiplerimiz gerekli çalışmaları hassasiyet ve titizlikle yerine getirmektedir. Arı saldırısından dolayı şu an arıların çekilmesini bekliyor arkadaşlarımız ve teknik personellerimiz. TARSİM ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle beraber bugün kepçe ve diğer detaylı çalışmaların sonucunda zarar ziyan tespitini tam anlamıyla sonuçlandıracağız. Ben üreticimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani bu gibi olaylardan dolayı da özellikle konar göçer üreticilerimizin daha dikkatli ve hassasiyetli olmasını öneriyorum" diye konuştu. - IĞDIR