Iğdır'da Bilişim Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Iğdır'da Bilişim Dolandırıcılığı Operasyonu

Iğdır\'da Bilişim Dolandırıcılığı Operasyonu
19.06.2026 12:11
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12 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri kullanılarak örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 16 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, bilişim sistemlerini kullanarak örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Iğdır merkezli olarak Konya, Karabük, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Adana, Mardin, Ağrı, Antalya, Ordu, İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı gerçekleştirilen arama ve yakalama faaliyetlerinde toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet ve 4 flaş bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yetkililer, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Bilişim Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

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