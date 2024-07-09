Iğdır\'da çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

3.Sayfa

Iğdır'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Iğdır Merkez Alikamerli Mahallesi'nin Çimenler mevkiinde bir tarlada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki diğer alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığı bildirilirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi. İtfaiye ekipleri, bölgedeki soğutma çalışmalarını da titizlikle sürdürerek, muhtemel bir yeniden alevlenmeyi önlemek için gerekli tedbirleri aldı. - IĞDIR