Iğdır\'da Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı

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Iğdır'da cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 15 yıl hapis cezası verilen U.D.Ü'nün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler kent merkezinde U.D.Ü'yü yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - IĞDIR