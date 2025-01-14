Iğdır'da cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 15 yıl hapis cezası verilen U.D.Ü'nün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler kent merkezinde U.D.Ü'yü yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - IĞDIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Iğdır'da Cinsel İstismar Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?