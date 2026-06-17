Iğdır\'da eve giren yılan paniğe neden oldu

Iğdır'ın Özgür Mahallesi'nde bir evde görülen yılan, mahalle sakinlerinde kısa süreli paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı güvenli şekilde yakalayarak yerleşim alanından uzaklaştırdı.

Iğdır'ın Özgür Mahallesi Turan Caddesi'nde bir evde görülen yılan, kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi evinin yakınlarında yılanı fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, dikkatli bir çalışma sonucu yılanı bulunduğu yerden güvenli şekilde yakaladı. Yakalanan yılanın, yerleşim alanından uzak bir noktada yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi. - IĞDIR