Iğdır'da Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Iğdır\'da Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
20.07.2026 13:28
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Iğdır'da JASAT ekipleri, 21 yıl hapis cezası bulunan B.A.'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Iğdır'da JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından aranan B.A. yakalandı. Hakkında toplam 21 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, JASAT ekiplerince Iğdır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, JASAT, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika

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