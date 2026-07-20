Iğdır'da JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından aranan B.A. yakalandı. Hakkında toplam 21 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, JASAT ekiplerince Iğdır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Iğdır'da Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
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