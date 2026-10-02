Iğdır\'da hırsızlık suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olan M.P. tutuklandı

Iğdır'da hırsızlık suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası olan M.P. tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da aranan M.P. (45), hırsızlık suçundan kesinleşmiş 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla polis operasyonunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır'da hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.P.'nin (45) Iğdır'da olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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