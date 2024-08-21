Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Bin 500 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Bin 500 Litre Ele Geçirildi

Iğdır\'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Bin 500 Litre Ele Geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Aralık ilçesinde kaçak akaryakıt bulundurduğu belirlenen üç şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve suçta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

21.08.2024 13:13
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan kaçak akaryakıt operasyonunda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Aralık ilçesi Aşağıçamurlu köyü bölgesinde kaçak akaryakıt bulundurduğu belirlenen üç şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan aramalarda önemli miktarda kaçak akaryakıt ve suçta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında, toplamda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt, akaryakıt aktarımı için kullanılan 3 adet sayaçlı aparat, 10 adet demir huni ve 30 adet jelikan/bidon bulundu. Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Operasyon, 3-sayfa, Aralık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Bin 500 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Bin 500 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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