Iğdır'da Kaybolan Çocuk Tahliye Kanalında Bulundu - Son Dakika
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Iğdır'da Kaybolan Çocuk Tahliye Kanalında Bulundu

Iğdır\'da Kaybolan Çocuk Tahliye Kanalında Bulundu
11.06.2026 20:25
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Yukarı Çarıkçı köyünde kaybolan Harun Doğru, tahliye kanalında hayatını kaybetti.

Iğdır'ın Yukarı Çarıkçı köyünde evinin önünde oynarken kaybolan çoçuk ailesinin aramaları sonucu tahliye kanalında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır'ın Yukarı Çarıkçı köyünde evinin önünde oynayan Harun Doğru bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklarını aramaya başlayan aile, evlerinin yanında bulunan tahliye kanalının kapaklarına takıldığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Harun Doğru'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Kaybolan Çocuk Tahliye Kanalında Bulundu - Son Dakika

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