Iğdır'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Iğdır'da Kaza: 2 Yaralı

Iğdır\'da Kaza: 2 Yaralı
19.06.2026 00:44
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Iğdır'da kontrolden çıkan otomobil, iş yerine çarptı; 2 kişi yaralandı, maddi hasar oluştu.

Iğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir iş yerine girdi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PRE 710 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan iş yerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki hava yastıkları açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan bir diğer kişinin ise hafif yaralandığı ve sağlık ekiplerince kontrol altına alındığı öğrenildi. Kaza nedeniyle iş yerinde ve otomobilde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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