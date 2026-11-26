Iğdır'da komşu iki aile arasında başlayan tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Topçular Mahallesi Topçular Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce tartışma yaşandığı öğrenilen iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Olayda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların yakınları hastane önünde toplandı; bunun üzerine polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme polis ekipleri tarafından başlatıldı.