Iğdır'da Metruk Binaların Yıkımı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Iğdır'da Metruk Binaların Yıkımı Tamamlandı

Iğdır\'da Metruk Binaların Yıkımı Tamamlandı

Iğdır Belediyesi, Pirsultan Abdal Mahallesi'nde bulunan metruk binaların yıkımını tamamlayarak, kentsel dönüşüm süreçlerine önemli bir katkı sağladı. Yıkımın, şehirdeki yaşam kalitesini artırması ve çevre düzenlemesi açısından kritik olduğu belirtildi.

20.12.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Pirsultan Abdal Mahallesi'nde bulunan Akbulut Sokak'taki metruk binaların yıkım işlemleri tamamlandı. 18. Madde İmar Uygulaması kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmalar, şehirdeki kentsel dönüşüm süreçlerinin bir parçası olarak büyük önem taşıyor. Metruk binaların yıkımı, hem güvenlik hem de çevre düzenlemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yıkım sonrası, bölgenin daha yaşanabilir ve düzenli bir hale gelmesi bekleniyor. Belediye yetkilileri, bu tür projelerin Iğdır'ın gelişimi için devam edeceğini belirterek, vatandaşların güvenliği ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara hız kesmeden devam edileceğini ifade ettiler. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır Belediyesi, Güvenlik, Belediye, 3-sayfa, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Metruk Binaların Yıkımı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:02:59. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Metruk Binaların Yıkımı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.