Iğdır'da mezbahada çalışan işçi sağ kolunu makineye kaptırdı - Son Dakika
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Iğdır'da mezbahada çalışan işçi sağ kolunu makineye kaptırdı

Iğdır\'da mezbahada çalışan işçi sağ kolunu makineye kaptırdı

Iğdır Söğütlü Mahallesi'ndeki hayvan pazarında bulunan mezbahada çalışan Yaşar Çakmak, kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye sağ kolunu kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi, Çakmak'ın kolunu sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralanan Çakmak, Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

12.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:56
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Iğdır'da, mezbahada çalışan Yaşar Çakmak (44), sağ kolunu makineye kaptırdı, ağır yaralanan Çakmak Erzurum'a sevk edildi.

Iğdır Söğütlü Mahallesi'ndeki hayvan pazarında bulunan mezbahada çalışan Yaşar Çakmak, kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunu kaptırdı. İhbar üzerine mezbahaya giden itfaiye ekibi, Çakmak'ın kolunu sıkıştığı yerden çıkardı. Çakmak, hazır bekleyen sağlık ekibine teslim edildi. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Çakmak, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Iğdır'da mezbahada çalışan işçi sağ kolunu makineye kaptırdı - Son Dakika
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