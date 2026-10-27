Iğdır'da otogar mevkisinde çimento yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Iğdır'da otogar mevkisinde çimento yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

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Iğdır\'da otogar mevkisinde çimento yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
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Iğdır\'da otogar mevkisinde çimento yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı
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Iğdır'da Doğubayazıt-Iğdır karayolunda otogar mevkisinde çimento yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi, sürücü yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır'da Doğubayazıt-Iğdır karayolunda çimento yüklü tırın bariyerlere çarparak devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Iğdır'da Doğubayazıt istikametinden kent merkezine doğru seyir halinde olan çimento yüklü tır, otogar mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, araçta bulunan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Doğubeyazıtİnceleme3. SayfaOtomobilGüncelIğdırSon Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da otogar mevkisinde çimento yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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