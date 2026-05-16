Iğdır'da Sel Taşkınları Esnafı Zor Duruma Soktu
Iğdır'da Sel Taşkınları Esnafı Zor Duruma Soktu

16.05.2026 17:01
Iğdır'da sağanak yağış sonrası Küçük Sanayi Sitesi'nde su taşkınları oldu, esnaf temizlik yaptı.

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçük Sanayi Sitesi'nde su taşkınları meydana geldi. Tıkanan giderler nedeniyle birçok iş yeri sular altında kalırken, esnaf kendi imkanlarıyla temizlik yaptı.

Iğdır'da etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde sel ve su taşkınlarına neden oldu. Merkezde bulunan Küçük Sanayi Sitesi de yağışlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Sanayi sitesindeki gider hatlarının tıkanması sonucu sitenin birçok sokağı kısa sürede suyla kaplandı. Sel suları bazı iş yerlerine kadar girerken, esnaf dükkanlarına dolan suları tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Yaşanan su baskınları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, birçok iş yeri hizmet veremez hale geldi. Esnaf, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek özellikle yoğun yağışlarda benzer sorunların sık sık yaşandığını ifade etti. Esnaf Ahmet Gülcan iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Dükkanlarımızın hepsini su bastı. Yağmurun başlamasıyla birlikte iş yerlerimizin içi kısa sürede suyla doldu. Şu an durumumuz hiç iyi değil" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 19:15:45.
