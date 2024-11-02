Iğdır'da Siren Kontrolü - Son Dakika
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Iğdır'da Siren Kontrolü

Iğdır'da 05 Kasım 2024'te siren kontrol amaçlı çalacak. Halk uyarıldı.

02.11.2024 11:34
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Iğdır'da hayata geçirilen İkaz ve Alarm Siren Sistemi (İKAS), kontrol amaçlı 05 Kasım 2024 tarihinde siren çalımacak.

Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Iğdır'da siren çalınacağı uyarısında bulunarak açıklama yayınlandı. Yayınlanan açıklamada; "Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 05.11.2024 tarihinde saat 14.00 da kontrol amaçlı siren çalınacaktır. Halkımızın dikkatine!" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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