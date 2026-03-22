Iğdır\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Özgür Mahallesi İskender Iğdır Caddesi girişinde Sezer B. yönetimindeki 25 AFG 099 plakalı araç Iğdır istikametinden Doğubeyazıt yönüne seyir halindeyken, cadde girişinde ara yoldan çıkan Mehmet K. yönetimindeki 36 KE 525 plakalı araçla çarpıştı. Kazada Kibar K. ile 10 yaşındaki Vesime K. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR