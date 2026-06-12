Iğdır\'da Trafik Polisleri Darbetti İddiası

Iğdır'da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.

İddiaya göre, Iğdır'da iki trafik polisi bir kişiyi darbetti. Sosyal medyada paylaşılan ve harabe bir alanda çekildiği öne sürülen görüntülerde, iki trafik polisinin bir kişiye fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Darbedildiği öne sürülen kişinin kimliği henüz belirlenemedi. - IĞDIR