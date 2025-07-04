Iğdır\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuyla mücadele kapsamında Merkez ilçe sınırları içerisinde düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin ikamet adresine düzenlenen operasyonda; 76 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR