Iğdır\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 21-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda

gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Temmuz tarihleri arasında yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda 76 kök kenevir, 37 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise sürüyor.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi. - IĞDIR