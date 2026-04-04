Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

04.04.2026 20:08
Iğdır'da 3 ay süren takip sonrası yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da, gençleri hedef alarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde 12 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan aramalarda; 5 bin 221 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai, 13,69 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Iğdır, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
