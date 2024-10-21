Iğdır\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda 10.5 kg kubar esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde operasyon başlatan ekipler uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliyi yakaladı. Yapılan arama faaliyetinde, 10.5 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile birlikte şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Iğdır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Jandarma, uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. - IĞDIR