Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Temmuz tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticaretinden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini vurguladı. - IĞDIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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